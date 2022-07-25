Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika
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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

25.07.2022 01:15
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki adam, yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki adam, yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Feyati Günenç'ten (78) akrabaları bir süredir haber alamadı. Günenç'i merak eden yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi. Banyoda hareketsiz şekilde yatan Günenç'i gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Feyati Günenç'in ölümünde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı.

"Banyoda yerde yatarken görmüşler"

Kapıyı çilingir yardımıyla açtırdıklarını belirten komşu Nuray Demirci, "Kapıyı çaldılar açmayınca bize haber verdiler. Biz de telefon ettik, ulaşamayınca çilingir çağırdık. Çilingir de kapının üstten kilitlendiğini ve amcanın evde olduğunu söyledi. Çilingir kapıyı açtı benim eşimle amcanın kızı girdi. Evde baktılar bulamadılar daha sonrasında banyoya baktılar orada da yerde yatarken görmüşler. Sonrasında polis ve sağlıkçılara söyledik şimdi de olay yerindeler bekliyoruz. Kalp krizinden mi öldü bilmiyoruz ama kalbinden rahatsızmış" dedi. - SAKARYA

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Tatil için Karasu'ya gelen yaşlı adam evde ölü bulundu Tatil için Karasu'ya gelen yaşlı adam evde ölü bulundu Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika
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