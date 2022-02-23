Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu - Son Dakika
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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu

23.02.2022 11:45
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu

MALATYA (İHA) – Malatya'da yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı yaşlı adam yalnız yaşadığı evinin küvetinde ölü bulundu.

MALATYA (İHA) – Malatya'da yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı yaşlı adam yalnız yaşadığı evinin küvetinde ölü bulundu.

Olay, 09.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neyzen Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Battal Kütük'ten (87) bir süredir haber alamayan yakınları durumu ikametin yedek anahtarının bulunduğu bölgede esnaflık yapan Recep A.'ya (59) bildirdi. Bunun üzerine ikamete giren Recep A. su sesinin geldiği banyoda Battal Kütük'ü küvete başı eğilmiş hareketsiz halde buldu. Recep A.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Battal Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Biri İstanbul'da 4'ü yurtdışında yaşadığı öğrenilen 5 çocuğu bulunan Battal Kütük'ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu

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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam küvette ölü bulundu - Son Dakika


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