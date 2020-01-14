Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı - Son Dakika

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı

6 saat önce

Bozüyük ilçesinde, kendisinden haber alınamayan yaşlı adama 2 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı, System.String[]

Bozüyük ilçesinde, kendisinden haber alınamayan yaşlı adama 2 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Hamidiye köyünde yaşayan Cemil Kar'dan (74) haber alamayan yakınları, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Karın etkili olduğu bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açılan köy yolundan geçen ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 kilometrelik bölümdeki yolu da geçti.

Burada ulaştıkları Kar'ın sağlık kontrollerini yapan ekipler, daha sonra yaşlı adamı cep telefonuyla yakınlarıyla görüştürdü.

Cemil Kar da Bozüyük Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Hamidiye, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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