Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı - Son Dakika

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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı
6 saat önce
Bozüyük ilçesinde, kendisinden haber alınamayan yaşlı adama 2 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: AA
Bozüyük ilçesinde, kendisinden haber alınamayan yaşlı adama 2 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.
Hamidiye köyünde yaşayan Cemil Kar'dan (74) haber alamayan yakınları, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Karın etkili olduğu bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açılan köy yolundan geçen ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 kilometrelik bölümdeki yolu da geçti.
Burada ulaştıkları Kar'ın sağlık kontrollerini yapan ekipler, daha sonra yaşlı adamı cep telefonuyla yakınlarıyla görüştürdü.
Cemil Kar da Bozüyük Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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