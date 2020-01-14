Kendisinden haber alınamayan yaşlı adama ulaşıldı - Son Dakika

Cemil Kar da Bozüyük Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Burada ulaştıkları Kar'ın sağlık kontrollerini yapan ekipler, daha sonra yaşlı adamı cep telefonuyla yakınlarıyla görüştürdü.

Karın etkili olduğu bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açılan köy yolundan geçen ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 kilometrelik bölümdeki yolu da geçti.

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