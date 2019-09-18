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Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu

55 dakika önce

MUĞLA (İHA) –Muğla'nın Datça ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu, System.String[]

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.10 sıralarında Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan A.T.T., İskele Mahallesi 91. Sokak numara 25 adresinde ikamet ettikleri binada yaşayan üst komşusu Nilgün Gürbüz'den (60) 2 gündür haber alamadığını ve dairesinden kötü kokular geldiğini ihbar etti.


Kapıyı açarak içeriye giren polis ekipleri, yaşlı kadının yerde hareketsiz yatığını görünce sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Nilgün Gürbüz'ün hayatını kaybetti. Yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü tespit edilen Gürbüz'ün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:37 Kaynak: İHA
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