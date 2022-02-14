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Kendisinden haber alınmayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kendisinden haber alınmayan şahıs evinde ölü bulundu

14.02.2022 20:07
Kendisinden haber alınmayan şahıs evinde ölü bulundu

Bilecik'te yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı 53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Bilecik'te yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı 53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde 6 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden Bayram Tarran'dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldiler. Evden gelen koku üzerine durumdan şüphelenen şahsın yakınları durumu yetkililere bildirdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren sağlık ve polis ekipleri, Bayram Tarran'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Tarran'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - BİLECİK

Kendisinden haber alınmayan şahıs evinde ölü bulundu

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Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden haber alınmayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika


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