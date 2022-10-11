Kendisinden kat kat büyük motosikletle piste çıktı... Sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Kendisinden kat kat büyük motosikletle piste çıktı... Sosyal medyada gündem oldu

11.10.2022 20:10

Kendisinden kat kat büyük motosikletle piste çıktı.

Kendisinden kat kat büyük motosikletle piste çıktı... Sosyal medyada gündem oldu

Kenan Sofuoğlu:

"Kimse bizim çocuğumuzu bizden çok sevip, düşünüp, koruyamaz"

SAKARYA - AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlunu 560 cc'lik motosiklete tek başına bindirip, pistte gezmesine izin verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı. Yorumlar sonrasında Sofuoğlu, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden daha çok sevip, düşünüp, koruyamaz" paylaşımında bulundu.

Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran 3 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez kendisinden kat kat büyük motosikletle babasının pistinde dolaştı. O görüntüler, Zayn için açılan sosyal medya hesabında, "560 cc sırada ne var?" yazısıyla paylaşıldı. Uzun süredir kendi pistinde eğittiği Zayn'i ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen baba Kenan Sofuoğlu, yapılan paylaşımla olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı. Yorumlara tepkisiz kalmayan Sofuoğlu görüntüleri paylaşarak, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden çok sevip, düşünüp, koruyamaz. Motor nedir? Pist nasıl bir yerdir? Sporcu nasıl yetiştirilir? Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah'tan" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
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Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü görüntülere yorum yağdı Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü görüntülere yorum yağdı Aysu Bankoğlu: 'Kadınlar Sadece Yaşamak İçin Bile Mücadele Vermek Zorundalar' Aysu Bankoğlu: 'Kadınlar Sadece Yaşamak İçin Bile Mücadele Vermek Zorundalar'
Kaynak: İHA

Kenan Sofuoğlu, Milletvekili, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisinden kat kat büyük motosikletle piste çıktı... Sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisinden kat kat büyük motosikletle piste çıktı... Sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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