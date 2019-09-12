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Kendisinden ücret isteyen otobüs sürücüsünü darp etti

31 dakika önce

Kendisinden ücret isteyen otobüs sürücüsünü darp ettiRusya, (DHA)- Rusya'da bir genç, bindiği otobüs sürücüsünün kendisinden otobüs ücretini istemesi üzerine, sürücü ile tartıştı.

Kendisinden ücret isteyen otobüs sürücüsünü darp etti

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir genç, bindiği otobüs sürücüsünün kendisinden otobüs ücretini istemesi üzerine, sürücü ile tartıştı. Genç, kısa süreli itişmenin ardından sürücüye yumruk atınca yolcular tarafından otobüsten indirildi. Polis, saldırgan genci arıyor.

Rusya'nın Dzerjinsk kentinde bir genç, bindiği otobüsün ücretini ödemeyince sürücü ile tartıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, sürücü ve gencin bir süre tartıştığı, ardından kısa süreli bir arbede yaşandığı görüldü. Yolcuların da müdahale etmeye çalıştığı genç, otobüs sürücüsüne sertçe bir yumruk attıktan sonra yolcular tarafından otobüsten indirildi.

Polisten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan sürücünün omzunda morluklar olduğu ve yüzünde şişlik olduğu belirtildi. Saldırgan gencin ise polis tarafından arandığı açıklandı.

Kendisinden ücret isteyen otobüs sürücüsünü darp etti

Rusya, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:14 Kaynak: DHA
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