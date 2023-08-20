Kendisine ait fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Sezgin K., kendisine ait fındık bahçesinden traktörle geçtiği için tartıştığı 63 yaşındaki ağabeyi Hasan K.'yi silahla öldürdü. Sezgin K.'nin tabancanın kabzası ile başına vurduğu yeğeni K.K. ise yaralandı.

AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ, YEĞENİNİ YARALADI

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepeköy'de meydana geldi. Fındıkçılıkla uğraşan Sezgin K., iddiaya göre kendisine ait fındık bahçesinden traktörle geçmeye çalışan ağabeyi Hasan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezgin K., ağabeyine tabanca ile ateş açtı, kabzasıyla da yeğeni K.K.'nin başına vurdu. Olayda baba-oğul yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. K.K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAKALANDI

Jandarma ekipleri, cinayeti işledikten sonra kaçan Sezgin K.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.