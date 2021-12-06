Kendisine bağırarak laf atan AK Partili Çamlı'ya, Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı sert konuşma Genel Kurul'da gerginliği tırmandırdı.

EL HAREKETİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti. AK Parti milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterdi.

"YELİZ KONUŞUYOR"

Bu isimler içerisinde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamli Çamlı da vardı. Kılıçdaroğlu, Çamlı'nın kendisine laf atması üzerine, "Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.