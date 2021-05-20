BURSA'da iki arkadaş arasında çıkan alacak verecek kavgası kanlı bitti. 120 lira nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada B.A.(26) kendisine bıçak çeken S.D.'yi (27) pompalı tüfekle bacağından yaraladı. Elindeki pompalı tüfekle çevreye de rastgele ateş açan B.A., paniğe neden oldu. Olayda sokaktaki 3 araçta hasar meydana geldi.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi TOKİ 2.Etap'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.D. arkadaşı B.A.'ya borç olarak verdiği 120 TL'yi istemek için evine gitti. Evde ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.D., kavga sırasında belinden çıkardığı bıçakla B.A.'ya saldırdı. Bunun üzerine evine kaçan B.A., bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndü.