Kendisine bıçak çeken arkadaşına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı, 1 yaralı - Son Dakika

BURSA'da iki arkadaş arasında çıkan alacak verecek kavgası kanlı bitti. 120 lira nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada B.A.(26) kendisine bıçak çeken S.D.'yi (27) pompalı tüfekle bacağından yaraladı. Elindeki pompalı tüfekle çevreye de rastgele ateş açan B.A., paniğe neden oldu. Olayda sokaktaki 3 araçta hasar meydana geldi.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi TOKİ 2.Etap'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.D. arkadaşı B.A.'ya borç olarak verdiği 120 TL'yi istemek için evine gitti. Evde ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.D., kavga sırasında belinden çıkardığı bıçakla B.A.'ya saldırdı. Bunun üzerine evine kaçan B.A., bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndü.

RASTEGE ATEŞ AÇTI, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

S.D.'nin evinin bulunduğu sokağa tekrar gelen B.A., pompalı tüfekle ateş ederek S.D.'yi bacağından yaraladı. Daha sonra B.A.'nın sokakta çevreye rastgele ateş açması üzerine panik yaşayan çevredeki vatandaşlar yol kenarındaki araçları siper alarak kendilerini korumaya aldı. Olayda saçmaların isabet ettiği 3 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlem alarak, şüpheli B.A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra elindeki tüfeği bırakarak teslim olan B.A., gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D. ise Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.