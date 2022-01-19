Üye Girişi
Kendisine bilerek korona virüs bulaştıran Çek şarkıcı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kendisine bilerek korona virüs bulaştıran Çek şarkıcı hayatını kaybetti

19.01.2022 21:57

- Kendisine bilerek korona virüs bulaştıran Çek şarkıcı hayatını kaybetti Çekya'da 57 yaşındaki halk müziği şarkıcısı Hana Horka, bazı kısıtlamalardan muaf olmak amacıyla bilerek korona virüse yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu, ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

- Kendisine bilerek korona virüs bulaştıran Çek şarkıcı hayatını kaybetti

PRAG - Çekya'da 57 yaşındaki halk müziği şarkıcısı Hana Horka, bazı kısıtlamalardan muaf olmak amacıyla bilerek korona virüse yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu, ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Çekya'da ünlü müzik gruplarından Asonance'in solisti Hana Horka, korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olabilmek için eşi ve oğlunun virüse yakalandığı dönemde kendisine bilerek korona virüs bulaştırdıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu. Horka geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımında, "Delta mutasyonundan kurtuldum. Çok renkliydi. Yaşasın, artık saunam var, sosyal hayatım var, yüzebileceğim. Yani tiyatro, sauna, konser ve biraz da deniz olacak hayatımda. Hepinize güzel günler dilerim. Hayat benim ve senin için burada" ifadelerini kullandı.

Ancak şarkıcı Hana Horka, paylaşımından 2 gün sonra, salı günü hayatını kaybetti. Annesinin ölümüne ilişkin açıklama yapan Jan Rek, "Annem 5 gündür hastaydı. Onun kendisine korona virüs bulaştırdığını ilk başta anlamamıştım. Çünkü kendisini izole etmemişti. Sonradan öğrendim ki babam ve ben virüse yakalandığımızda o da isteyerek virüse yakalanmış. İlk başta bir PCR test yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Sonra hastalandığını anladı ve ikinci bir test yaptırdı, pozitif çıktı. Babam ve ben aşı olduk, hastalığı hafif atlattık. Sadece 3 gün sürdü. Ancak annem aşı olmak istemiyordu. Annemin hastalığı 5 gün sürdü. Kendini iyi hissetmiyordu. Son gün sabah uyandı, üstünü değiştirip yürüyüşe çıktı. Eve geldiğinde sırtının ağrıdığını söyledi. Uzanmasını söyledik ve görünüşe göre 10 dakika içinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Rek, annesinin aşı yaptırmamasına rağmen aşılarla ilgili komplo teorilerine inanmadığını vurgulayarak, "Görüşü, aşı olmaktansa korona virüse yakalanma fikrinin daha iyi olduğuydu" dedi.

Ülkedeki Covid-19 kısıtlamaları

Çekya'da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere birçok sosyal ve kültürel alana girebilmek için aşı yaptırmak veya yakın zamanda Covid-19'u geçirmiş olmak gerekiyor. Ülkedeki Otevreme Cesko ve Chcil PES hareketi belli aralıklarla aşıya ve korona virüs önlemlerine karşı gösteriler düzenliyor. Hareketlerin destekçileri virüsün insanlara doğal yollardan bulaşması gerektiğini, aşının insan vücuduna zararlı olduğunu ve önlem adı altında uygulanan kısıtlamaların kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu savunuyor.

Rekor vaka kaydedildi

Geçtiğimiz haftaya kıyasla vaka sayısında yaklaşık 16 binlik artış görülen Çekya'da en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte 28 bin 469 yeni korona virüs vakası tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 652 bin 684'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 36 bin 937'ye ulaştı. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Çekya'da halkın yaklaşık yüzde 63'ü korona virüse karşı tamamen aşılandı.

Kendisine bilerek korona virüs bulaştıran Çek şarkıcı hayatını kaybetti
Kendisine bilerek korona virüs bulaştıran Çek şarkıcı hayatını kaybetti
Kendisine bilerek korona virüs bulaştıran Çek şarkıcı hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Medya, Müzik, Prag, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kendisine bilerek korona virüs bulaştıran Çek şarkıcı hayatını kaybetti - Son Dakika


Yurdun çatısından düşen kar kütlesi, 2 öğrenciyi teğet geçti Yurdun çatısından düşen kar kütlesi, 2 öğrenciyi teğet geçti         
21:57
Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti         
21:49
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
21:49 Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti
21:26 Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu
21:06 Alex'in, "Çalıştığım en kötü hocaydı" açıklamasına Aykut Kocaman'dan yanıt
21:00 67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü
20:53 Tecavüz davasına yaptığı itiraz reddedildi! Dünya yıldızı Robihho hapsi boyladı
20:41 Son Dakika: Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edildi
20:39 İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti
20:30 Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı
19:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası konuşuyor
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 22:03:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kendisine bilerek korona virüs bulaştıran Çek şarkıcı hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement