Kendisine borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren şüpheliye dava - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendisine borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren şüpheliye dava - Son Dakika

Kendisine borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren şüpheliye dava

7 saat önce

Kendisine borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren şüpheliye dava Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi "Polisler gelince paraları tuvalete atıp sifonu çekmiş" Maltepe'de kendisine borç para vermeyen 80 yaşındaki eşinin babaannesini boğarak öldürüp, altınlarını ve parasını aldığı...

Kendisine borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren şüpheliye dava

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

"Polisler gelince paraları tuvalete atıp sifonu çekmiş"

İSTANBUL - Maltepe'de kendisine borç para vermeyen 80 yaşındaki eşinin babaannesini boğarak öldürüp, altınlarını ve parasını aldığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, cinayetin ardından polislerin eve gelmesiyle panikleyen şüphelinin altınları bozdurmasından kalan bütün paraları tuvalete atıp sifonu çektiği anlatıldı.

Maltepe'de 22 Ekim 2019 tarihinde Mustafa Köşgeroğlu(32), kendisine borç para vermeyen eşinin babaannesi Fatima Karagözgil'iyastıkla boğarak öldürmüş, cinayetin ardından yaşlı kadının altınlarını ve parasını almıştı. Olayın ardından tutuklanan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hırs duygusuna kapılıp yastıkla boğarak öldürdü

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ekonomik sıkıntı içinde bulunan ve çevresine borçları olduğu belirtilen Mustafa Köşgeroğlu'nun, olay günü sabah saatlerinde evine gittiği Fatıma Karagözgil'den borç istediği, yaşlı kadının borç vermeyi kabul etmediği anlatıldı. Bunun üzerine dengesini yitiren ve hırs duygusuna kapılan Mustafa Köşgeroğlu'nun yaşlı kadını yastıkla boğarak öldürdüğü belirtildi.

Eşini arayıp babaannesinin öldüğünü söylemiş

Şüphelinin kadını öldürdükten sonra 5 altın bileziğini, parmağındaki yüzüğü ve cebindeki kesede bulunan 8 bin 400 lirayı aldığı kaydedildi. Şüphelinin aldığı altınları kuyumcuya giderek bozdurduğu ve borçlarını ödediği anlatıldı. Bu sırada kendisini arayan eşine, 'babaannem ölmüş' dediği, şüphelinin taksiye binip ölenin evine gittiği, eve polis ve ambulansın geldiği belirtildi.

Paraları tuvalete atıp sifonu çekmiş

Polislerin şüpheliye kimlik sorduğu, kimliği olmayan şüphelinin aynı binada bulunan kendi evine çıktığı, burada panikleyen şüphelinin altınları bozdurmasının ardından elinde kalan bütün paraları tuvalete atıp sifonu çektiği kaydedildi. Ölen kadının evine tekrar gelen şüpheli Mustafa Köşgeroğlu'nun polisler tarafından karakola götürüldüğü anlatıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis istemi

İddianamede, tutuklu Mustafa Köşgeroğlu'nun "bir suçu gizlemek veya yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli hakkında "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kendisine borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren şüpheliye dava

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:54 Kaynak: İHA

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