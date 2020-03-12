Kendisine çarpan sürücüye sitem edip, şikayetçi oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendisine çarpan sürücüye sitem edip, şikayetçi oldu - Son Dakika

Kendisine çarpan sürücüye sitem edip, şikayetçi oldu

6 saat önce

Karabük'te yolun karşısına geçerek kaldırıma çıkmak üzere olan yayaya araç çarptı.

Kendisine çarpan sürücüye sitem edip, şikayetçi oldu, System.String[]

Karabük'te yolun karşısına geçerek kaldırıma çıkmak üzere olan yayaya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılarak yaralanan yaya duruma isyan edip, sürücüden şikayetçi oldu.


Edinilen bilgiye göre olay Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. K.K (29) yönetimindeki 34 LJF 66 plakalı enerji şirketine ait araç yolun karşısına geçtikten sonra kaldırıma çıkmakta olan M.Ü'ye(58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.


Kaldırıma çıkmak üzereyken kendisine çarpan sürücüye sitem eden yaya,"Canıma kastetti. Bu nedir, burada insana mı çarpılır" ifadelerini kullanarak şikayetçi oldu.


Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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