Kendisine doğru koşan köpekleri fark etti, otomobil üzerine çıktı... O anlar kamerada

Kırşehir'de başı boş köpekler tehlike saçıyor

Köpekten kaçan çocuk güvenlik kamerasına yakalandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de başıboş köpek saldırısından kaçan genç otomobil üzerine çıkarak köpeklerin saldırısından kurtuldu.

Yenice Mahallesinde bir genç boş bir arazi üzerinden kendisine doğru koşan köpeğin saldırısından kaçarken otomobilin üzerine çıktı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Yenice Mahallesinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, üzerine doğru koşan köpekleri fark eden genç koşmaya başlıyor. Köpeklerin üzerine doğru koşmaya başlamasıyla araba üstüne çıkan genç, köpeklerin başka yöne gitmesiyle yoluna devam etti.