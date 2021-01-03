Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi - Son Dakika

Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi

03.01.2021 01:38
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi, System.String[]

Aksaray'da, yurt dışında yaşayan ev sahibinin kendisine emanet ettiği evi soyarken polisin baskınıyla evin içinde suçüstü yakalanan hırsız kiracı itfaiye merdiveniyle balkondan indirildi.

Aksaray'da, yurt dışında yaşayan ev sahibinin kendisine emanet ettiği evi soyarken polisin baskınıyla evin içinde suçüstü yakalanan hırsız kiracı itfaiye merdiveniyle balkondan indirildi.

Olay, Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yurtdışında yaşayan ve 1 ay önce memleketi Aksaray'a izne gelen Mehmet B. (61), 2 katlı binasının hemen yanında bulunan müstakil evi Murat G. (36) isimli kişiye kiraya verdi. Binanın bekçiliğini de yapması için çok cüzi bir miktara müstakil evini kiraya veren ev sahibi Mehmet B. 1 hafta önce izninin dolması üzerine binayı kiracısına emanet ederek yurtdışına gitti. Gece yarısı oturduğu müstakil evin çatısına çıkan kiracı Murat G. çatıdan ev sahibinin kendisine emanet ettiği binanın ikinci katının balkonuna atladı. Balkon kapısını kırarak daireye giren Murat G. daireye girerek evin altını üstüne getirdi.

Polis hırsız kiracıyı evde suçüstü yakaladı

Çatıdan atlarken mahalle sakinlerinden birinin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ekiplerini sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ilk olarak binanın çevresini abluka altına aldı. Hırsızın halen içeride olma ihtimaline karşı bir yandan binanın etrafını saran ekipler diğer yandan dairenin kapılarının kilitli olması nedeniyle çatıdan balkona atlayarak balkon kapısından eve girdi. Eve giren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsız kiracıyı suçüstü evde yakaladı.

Hırsız kiracı itfaiye merdiveniyle indirildi

Daire içerisinde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kelepçelenerek etkisiz hale getirilen hırsız kiracı, ev sahibinin yurtdışında olması ve evin kapısının anahtarı olmaması nedeniyle 2. kattan indirilemeyince itfaiyeye haber verildi. Bir süre sonra olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle balkona yanaştı. Gözaltına alınan hırsız kiracı, polis memuru ve itfaiye eriyle birlikte merdivenin kafesine bindirilerek aşağıya indirildi. Merdiven kafesinden indirilen hırsız polis ekiplerince araca alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ardından evin içinde inceleme yapmak için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evin içine giremeyince bu kez olay yerine çilingirci çağırıldı. Çilingirci marifeti ile kapısı açılan daireye giren polis ekipleri geniş çaplı araştırma ve inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hırsızın evin altını üstüne getirdiği görülürken, polis ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Hırsız kiracının girdiği balkon kapısının kısmen kırık olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi
Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi

Hırsızlık Büro Amirliği, Aksaray, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı suçüstü yakalanıp itfaiye merdiveniyle indirildi - Son Dakika


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