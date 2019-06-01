Son Dakika Haberleri: Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

51 dakika önce

ANTALYA'da oturan R.Ü., mahkemelik olduğu kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftini, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu.

Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı, System.String[]
ANTALYA'da oturan R.Ü., mahkemelik olduğu kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftini, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu. Yaralanan çift hastaneye götürülürken, R.Ü. gözaltına alındı.
Olay, saat 19.30'da Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2507 sokak üzerindeki Gizem Apartmanı'nda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kısa süre önce mahkemelik olan kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çifti ile R.Ü. apartman girişinde karşılaştı. Apartmanın bahçesini süpüren Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftinin kendisine bakarak güldüğünü öne süren R.Ü. duruma sinirlenerek, çiftle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ü., ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancasıyla Yıldırım çiftine 5 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çiftin çığlıkları üzerine yardıma gelen apartman sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı çifti hastaneye götürürken polis ekipleri ise şüpheli R.Ü.'yü gözaltına aldı. R.Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
'BENİ DE TEHDİT ETTİ'
Yaralı çiftin tedavisi sürerken olayı gören apartman sakini Sermin Meta, kendisinin de R.Ü. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yıldırım çiftinin gülmesiyle olayın yaşandığını anlatan Sermin Meta, "Güler ve Hayrettin Yıldırım gerçekten çok iyi insanlardı. Burada bir anda 'Neden gülüyorsun?' diyerek tartıştığı komşularımıza ateş etti. Beni de tehdit etti 'Senin de suyun ısındı' dedi. Çok korktum" dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:25 Kaynak: DHA
Antalya, Hayrettin Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demre'de Akdeniz foku görüntülendi 2 yıl önce boşandığı eşinin yüzüne kezzap attı! Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş Cani adam, kuaförde çalışan eşini kıskançlık yüzünden vurduğunu söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 22:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]