Son Dakika Haberleri: Kendisine güldüklerini iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdı
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Kendisine güldüklerini iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdı

1 saat önce

Galler'de bir kadın, restoranda yemek yiyen 3 kişiye kendisine güldükleri iddiasıyla topuklu ayakkabı ile saldırdı.

Kendisine güldüklerini iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdı, System.String[]
Galler'de bir kadın, restoranda yemek yiyen 3 kişiye kendisine güldükleri iddiasıyla topuklu ayakkabı ile saldırdı. Kadına, erkek arkadaşı da katılınca kavga büyüdü. O anları, restoranın güvenlik kamerası kaydetti.

Olay, Galler bölgesinin Wrexham şehrinde bir McDonalds restoranında meydana geldi. 3 arkadaş oturup yemek yedikleri sırada restorana bir çift giriş yaptı. Kay Marie Brown(25) restorana girer girmez kapının solunda oturan 3 arkadaşa topuklu ayakkabısıyla saldırdı. Ona hemen erkek arkadaşı ve Luke Anthony Bednarek(27) da katıldı. Başına topuklu ayakkabısı darbesi alan gençlerden birinin kafasından kan aktığı görüldü. Polis, restorandakilere saldıran çifti gözaltına alırken, çiftin daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alındığı bildirildi. Kadının, restoranda oturanların kendisine güldüğünü ve bu yüzden onlara saldırdığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-3 arkadaşın restoranda yemek yemesi
-Çiftin restorana girmesi
-Kadının topuklu ayakkabıyla masadakilere saldırması
-Erkek arkadaşının da kadına katılması
-Kavga görüntüleri


Galler, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:44 Kaynak: DHA
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