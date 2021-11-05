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Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı - Son Dakika

Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı

05.11.2021 22:19

Muğla'da, alkollü olduğu öne sürülen şahıs, motosikletiyle seyir halindeyken kendisine havlayan köpeği av tüfeğiyle yaylım ateşine tuttu. Olayda, 1 köpek ve 3 kişi hafif şekilde yara aldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Bodrum ilçesinin Yahşi Mahallesi'ndeki Yahşi Plajı'nda Saat 17.30 sıralarında alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa E, motosikletiyle seyir halindeyken sokaktaki bir köpek kendine havladı. Öfkelenen Mustafa E, eve gidip av tüfeğini alarak tekrar olay yerine geldi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mustafa E'nin köpeklerin üzerine 3 el ateş açması sonucu olayda, 1 köpek yaralanırken, o sırada kafede oturan ve saçmaların isabet ettiği F.C, A.M.A, G.E. isimli üç kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kadın sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, veterinerde tedaviye alınan 'Kartal' isimli köpeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Mustafa E. gözaltına polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

OLAYIN TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olaya tanık olan Asuman Beyderoğlu, "Sahilde otururken, köpeğin yaralandığını gördük. O sırada olay yerinden geçen 3 kadın saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Köpeği veterinere götürdüler. Umarım o şahıs gereken cezayı alır, bu çağ dışı bir şey" dedi.

Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı
Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı

Bodrum, Polis, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı - Son Dakika
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