Üye Girişi
Kendisine "Hurriyye" ismini veren bir örgüt iki İsrail subayını kaçırdığını iddia etti - Son Dakika

Kendisine "Hurriyye" ismini veren bir örgüt iki İsrail subayını kaçırdığını iddia etti

06.11.2021 13:14
Kendisine

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayınlanan bir programın iddiasına göre, kendisine "Hurriyye" ismini veren bir örgüt iki İsrailli subayı kaçırdığını ileri sürdü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayınlanan bir programın iddiasına göre, kendisine "Hurriyye" ismini veren bir örgüt iki İsrailli subayı kaçırdığını ileri sürdü.

Al Jazeera'nın "Gizli olan daha büyük" isimli programına göre, Filistinli çevrelerce bilinmeyen "Hurriyye" isimli örgüt, iki subayı İsrail dışında gizli güvenlik görevleri yürütürken kaçırdığını iddia etti.

Program sırasında yayınlanan ve örgütün İsrailli 2 asker olduğunu belirttiği videoda, iki adamdan birinin kendini David Ben Rousey, ikinci arkadaşını ise David Perry olarak tanıttığı ve İsrailli olduklarını söylediği görülüyor.

Perry'nin Elad yerleşim birimi derneğinde gizli bir görev adamı olduğunu, Ben Rousey'in ise bir petrokimya uzmanı olduğunu ve iki ayrı operasyonda kaçırıldıklarını ifade eden örgüt, bu kişileri nerede kaçırdıklarıyla ilgili bilgi vermedi.

Kendisini Ben Rousey olarak tanıtan kişi, İngilizce konuştuğu videoda, "Yardım istiyoruz, görüyorsunuz, korkunç bir durumdayız, arkadaşım Perry'nin sağlığı kötü." dedi.

Kendisinin sağlığının kötü olduğunu dile getiren Perry, pasaport ve kimlik kartının fotoğrafının yayınlandığı başka bir videoda da kendisinin Kudüs'teki Ma'ale Adumim Yahudi yerleşim biriminden olduğunu söyledi.

Örgüt, kaçırdıkları bu iki kişinin kaderinin İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Televizyonda yayınlanan programda söz konusu kişilerin ne zaman ve nerede kaçırıldıkları ve nerede tutulduklarına dair bilgi verilmedi.

Al Jazeera, İsrail, Asker, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendisine 'Hurriyye' ismini veren bir örgüt iki İsrail subayını kaçırdığını iddia etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hiç masum değil! Uzman isim 13:14 Hiç masum değil! Uzman isim "D vitamini eksikliği varsa dikkat, kanser yapıyor" dedi Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı 12:49 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç 12:47 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç
Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor 12:20 Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 12:14 Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz 12:08 Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı 11:27 Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var 10:37 Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var

Son Dakika Haberleri
12:48 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı
12:47 WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek
12:46 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç
12:43 Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları
12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor
12:16 Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti
12:13 Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
12:08 Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok
12:07 Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz
12:07 İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi
Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok         
13:16
Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor         
12:50
WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek         
12:48
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi         
12:23
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi         
12:07
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti         
10:30
Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu         
10:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı         
09:25
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 13:20:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kendisine "Hurriyye" ismini veren bir örgüt iki İsrail subayını kaçırdığını iddia etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement