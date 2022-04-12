Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle öldürdü

12.04.2022 17:13
Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.B. (17), tartışma sırasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği Hüseyin Sırplıoğlu'nu (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.B. (17), tartışma sırasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği Hüseyin Sırplıoğlu'nu (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Sokakta karşılaşan Sırplıoğlu ile E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.B., eve gidip av tüfeğini alarak geri döndü, Sırplıoğlu'na ateş etti. Yaralanan Sırplıoğlu, gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polisin gözaltına aldığı E.B.'nin ilk ifadesinde, Sırplıoğlu'nun kendisine küfrettiğini bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Sırplıoğlu'nun 2006 yılında işlediği cinayet işlediği, cezasını tamamlayıp 1 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.


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Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle öldürdü - Son Dakika


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