Son Dakika Haberleri: Kendisine Küfür Eden Arkadaşına Kurşun Yağdırdı

Kendisine Küfür Eden Arkadaşına Kurşun Yağdırdı

2 saat önce

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı Arkadaşını 8 kurşunla yaralayan zanlı: "Bana küfür etti bir anlık sinirle vurdum"BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçe bağlı evine gitmek için yolda yürüyen arkadaşının önünü araçla kesip sekiz yerinden silahla vuran zanlı saklandığı yerde bir...

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı
Arkadaşını 8 kurşunla yaralayan zanlı: "Bana küfür etti bir anlık sinirle vurdum"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçe bağlı evine gitmek için yolda yürüyen arkadaşının önünü araçla kesip sekiz yerinden silahla vuran zanlı saklandığı yerde bir arkadaşıyla beraber yakalandı. Adliye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde Murat Y. İbrahim K'nın kendisine küfür ettiği için bir anlık sinirle vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Olay, Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K.'nin yolu, evine doğru yürüdüğü sırada arkadaşı tarafından otomobille kesildi. Otomobilden inen saldırgan, İbrahim K.'ye kurşun yağdırdı. İbrahim K., vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim K., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacak, kalça ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yanında bulunan arkadaşının 6 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hastanede tedavisi devam eden İbrahim K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kendisine Küfür Eden Arkadaşına Kurşun Yağdırdı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 03:38 Kaynak: İHA
Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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