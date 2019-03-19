Son Dakika Haberleri: Kendisine Meyve Suyu Enjekte Eden Çinli Kadın Ölümden Döndü

Kendisine Meyve Suyu Enjekte Eden Çinli Kadın Ölümden Döndü

2 saat önce

Çin'de kendisine damardan meyve suyu enjekte eden bir kadın ölümden döndü.

Kendisine Meyve Suyu Enjekte Eden Çinli Kadın Ölümden Döndü, System.String[]
Çin'de kendisine damardan meyve suyu enjekte eden bir kadın ölümden döndü.

BBC'nin haberine göre, Çin'in Hunan eyaletindeki Şiangnan Üniversite Hastanesinden bir görevli, "sağlıklı olmak için" 20 çeşitten fazla meyvenin suyunu kendisine damardan enjekte eden 51 yaşındaki kadının böbreği, karaciğeri, kalbi ve akciğerinin zarar gördüğünü söyledi.

Kadının 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde tutulduğu, daha sonra odaya çıkarıldığı ve bir süre sonra da taburcu edildiği belirtildi.

Sosyal medyada kadınla ilgili #OldWomanPutsJuiceIntoVeins etiketi altında yorumlar paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Hunan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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