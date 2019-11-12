Kendisine para vermeyen kadın turiste demir sapladı

Beyoğlu'nda bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen kadın turist saldırıya uğradı. Kadın turist kendisinden para isteyen adamı reddedince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini kadın turiste 4-5 kere sapladı.



Kadın bir turist Dolapdere Yahya Köprüsü Sokak'ta bulunan büroya vize işlemlerini halletmek için ailesiyle birlikte geldi. Vize başvuru merkezinin önünde bekleyen kadından yabancı uyruklu bir erkek para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan, turist kadına dehşeti yaşattı. Saldırgan yanında getirdiği inşaat demiriyle kadın turisti kovalamaya başladı. Saldırgan elindeki demiri kadına 4-5 kere saplarken çığlıklar atan turistin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken arbede yaşandı. Olay yerine gelen vatandaşlar kadın turist için ambulans çağırırken arbede sırasında saldırgan da yaralandı. Bu sırada olay yerine gelen ve kızının ambulansta olduğunu öğrenen kadın turistin annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken saldırgan ve yaralı turist hastaneye kaldırıldı.



"Böyle bir vahşet yok"



Vize için gelen hanımefendiye saldırdı, biz de gerekeni yaptık. Yukarıdan aşağıya kadar kocaman yerde kovaladı ve paslı demirle kıza vurdu. Uzun süre kovaladı, burada dayak yedi, polisi aradık, arkadaşlar geldi. Böyle bir vahşet yok" diye konuştu.



Kadın turistin yaşadığı saldırıyı anlatan bir vatandaş, "Vatandaşlar engelledi, saldırganı yere yatırdı. Kanadalı bir vatandaş buraya vize başvuruları için geliyor" dedi. - İSTANBUL