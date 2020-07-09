Kendisine saldıran ayıdan köpekleri kurtardı - Son Dakika

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde köyündeki tarlada çalışırken ayının saldırısına uğrayan İdris Coşkun (23), yanındaki köpekleri sayesinde kurtuldu. Yaralanan Coşkun, hastanede tedaviye alındı.

Osmaneli ilçesi Beşevler Hisarcık köyünde oturan İdris Coşkun, tarlasında çalışırken kötü kokular üzerine çevrede araştırma yaptı. Bir hayvan leşinin başında ayı olduğunu gören Coşkun, kaçmak istedi. Ancak bu sırada ayı, İdris Coşkun'u fark edip, saldırdı. Kıyafetleri parçalanan, vücudunun değişik yerlerinden yaralan İdris Coşkun, yanında bulunan köpeklerinin ayıya saldırması sonucu kurtuldu.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi köyde yapılan İdris Coşkun, ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Coşkun'un olayın şokunu atlatamadığı belirtildi.