Kendisine saldıran kadını silahla vuran şahıs adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendisine saldıran kadını silahla vuran şahıs adliyede - Son Dakika

Kendisine saldıran kadını silahla vuran şahıs adliyede

6 saat önce

Samsun'da sokak ortasında kendisine saldıran kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra polise teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kendisine saldıran kadını silahla vuran şahıs adliyede, System.String[]

Samsun'da sokak ortasında kendisine saldıran kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra polise teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.A. (41) isimli zanlı, kadın arkadaşı G.A.'yı (39) sokak ortasında tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. D.A. olay yerinden hızla kaçarak İlkadım Kaymakamlığı binası girişinde görevli polisin yanına giderek, "Kaymakamlığın arka sokağından bir kadını vurdum" dedi.


Gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezine teslim edilen D.A., kadın arkadaşının yanına gelip kendisine saldırdığını ve kadının kendisini itince bacağına doğru ateş açtığını söyledi.


Olayda yaralanan G.A. ise 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan D.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
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