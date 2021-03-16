Kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı - Son Dakika

Kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı
16.03.2021 12:50
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Uğur Ö., kendisine saldıran Kangal cinsi köpeği baltayla yaraladı.
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Uğur Ö., kendisine saldıran Kangal cinsi köpeği baltayla yaraladı. Uğur Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olay, dün Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kangal cinsi köpek iddialara göre yolda yürüyen Uğur Ö.'ye saldırdı. Elinde balta bulunan Uğur Ö. de kendini korumak için köpeğin baş ve yüz kısmına baltayla vurup yaraladı. Köpeği yaralı halde görenler, fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Uğur Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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