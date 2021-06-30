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Kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık veren inatçı keçi kameralara yansıdı - Son Dakika

Kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık veren inatçı keçi kameralara yansıdı

30.06.2021 13:23

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayı yavrusu, parkta otlamakta olan keçilerden birisini köşeye sıkıştırdı. Ayıya boynuzlarıyla karşılık veren inatçı keçinin, bir süre sonra yavru ayıyı hüsrana uğrattığı görüldü. Çevredeki vatandaşların panikle izlediği o anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Yeni Mahalle'de parkta otlayan keçilere boz ayı saldırdı. Vatandaşların gözleri önünde keçilere saldıran ayı mahallede panik havası yarattı. Mahalle sakinleri paniklerken, keçilerden birisinin inadının tutması saldırının seyrini değiştirdi.

YAVRU AYI HÜSRANA UĞRADI

Sarıkamış'ta parkta ayının saldırdığı keçiler bir köşeye sıkışırken, ayının kovaladığı başka bir keçi ise ayının saldırısını boynuzla engelledi. İnadı tutan keçi ayıyı her hamlesinde hüsrana uğrattı. Vatandaşların da sürekli bağırarak ayıyı korkutması, keçinin hayatta kalmasını sağladı. Koşarak vatandaşların yanına gelen keçi, park dışına çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Sarıkamış'ta ayının keçilere saldırısı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Cep telefonuna kaydedilen görüntüde; "Ayının keçiyi kovalaması, keçinin önce kaçması, daha sonra boynuzuyla ayıya karşı koyması" yer alıyor.

Kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık veren inatçı keçi kameralara yansıdı

Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık veren inatçı keçi kameralara yansıdı - Son Dakika


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