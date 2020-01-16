Kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika

Kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşirelik yapan evli ve 1 çocuk annesi kadın koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son verdi.

Kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşirelik yapan evli ve 1 çocuk annesi kadın koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son verdi.


Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev alan evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö. iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı esnada şırınga ile koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalık geçiren Müjgan Ö. yere yığıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde, Müjgan Ö.'yü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, Müjgan Ö.'nün yaşamanı kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında evde incelemelerde bulunan polis ekiplerince, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıva madde olduğunu tespit etti.


Öte yandan, Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olay yerinden alınan şırınga ile sıvı madde incelenmek üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Ege Üniversitesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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