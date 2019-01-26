Son Dakika Haberleri: Kendisine Sürekli Saldıran Komşu Köpeğinden Dert Yandı

Kendisine Sürekli Saldıran Komşu Köpeğinden Dert Yandı

16 dakika önce

Kendisine sürekli saldıran komşu köpeğinden dert yandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin sakinlerinden Kadir Gezek, komşusunun köpeğinin kendisine sürekli saldırmasından büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, belediyeye çağrıda bulundu.

Kendisine sürekli saldıran komşu köpeğinden dert yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin sakinlerinden Kadir Gezek, komşusunun köpeğinin kendisine sürekli saldırmasından büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, belediyeye çağrıda bulundu.
Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi Fakı Sokak'ta oturan emekli vatandaş Kadir Gezek, tansiyon hastası olduğunu ifade ederek, komşusunun köpeğinin sürekli kendisine saldırmasından bir hayli rahatsız olduğunu dile getirdi.
"Korkudan dışarı zor çıkıyorum"
Gezek, "Yaklaşık 10 gün önce belediyeye gidip, komşu köpeğinin bana saldırdığı için şikayette bulunmuştum. Köpek halen bana saldırmaya devam ediyor. Buradan yetkililere seslenerek, bu üçüncü oldu, artık yeter. Lütfen buna bir çözüm bulunsun. Benim bu köpekle hayatım tehlikede. Hayvan barınağına mı bağlanacak, artık nereye bağlanırsa bağlansın. Markete, kahvehaneye korkudan zor gidiyorum. Köpeği çamaşır ipiyle bağlayıp, kahvehaneye getiriyor. Böyle bir şey olamaz. Sayın Belediye Başkanıma buradan rica ediyorum, lütfen köpeğe çözüm bulunsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı 19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç

Aşırı Kilo Problemi Nedeniyle Hastaneye Giden Kadının Midesinden 7 Kilo Ur Çıktı Kalp Krizinden Ölen Çocuğu Son Yolculuğunda Köpeği Yalnız Bırakmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:38:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendisine Sürekli Saldıran Komşu Köpeğinden Dert Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]