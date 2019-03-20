Kendisine Tecavüze Kalkışan Kişinin Dudağını Isırarak Kurtuldu(2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, engelliler derneği yararına kitap sattığını söyleyerek girdiği evde F.K.'ye tecavüze kalkıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mehmet İlbaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde, engelliler derneği yararına kitap sattığını söyleyerek girdiği evde F.K.'ye tecavüze kalkıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mehmet İlbaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:36 Kaynak: DHA
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