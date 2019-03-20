Son Dakika Haberleri: Kendisine Tecavüze Kalkışan Kişinin Dudağını Isırarak Kurtuldu(2)

Kendisine Tecavüze Kalkışan Kişinin Dudağını Isırarak Kurtuldu(2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, engelliler derneği yararına kitap sattığını söyleyerek girdiği evde F.K.'ye tecavüze kalkıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mehmet İlbaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisine Tecavüze Kalkışan Kişinin Dudağını Isırarak Kurtuldu(2), System.String[]
TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, engelliler derneği yararına kitap sattığını söyleyerek girdiği evde F.K.'ye tecavüze kalkıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mehmet İlbaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Kocaeli, Başiskele, Güncel
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