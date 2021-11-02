Üye Girişi
Kendisine testere ile saldırmıştı! Adama sandalye ile karşılık verdi - Son Dakika

Kendisine testere ile saldırmıştı! Adama sandalye ile karşılık verdi

02.11.2021 10:12

İstanbul'da yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı! Korku dolu anlar yaşanırken şahıslardan biri testere ile saldırdı, diğeri sandalye ile karşılık verdi.

Esenyurt'ta iki kişi arasında çıkan kavga, bölgedeki vatandaşları korkuttu. Saldırganlardan biri, diğerine testere ile saldırdı. Saldırıya uğrayan adam kendisini sandalye savunurken, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Pazar günü saat 17.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, daha önce de aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu şahıslar, sokakta tekrar tartışmaya başladı. Bir süre sonra yaşanan tartışma testere ve sandalyelerin de dahil olduğu kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede son bulurken yaşanan o kavga ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİRİNDE TESTERE DİĞERİNDE SANDALYE

Yaşanan kavgayı anlatan esnaf Doğan Dalkılıç, "Biz seslere dükkandan dışarıya çıktık. Yine yabancı uyruklu komşularımızın kavga ettiğini gördük. Birinin elinde testere diğerinde ise sandalye vardı ve birbirlerine saldırıyorlardı. Daha önce de aynı kişilerin burada taşlı ve sopalı çok kavgaları oldu. Artık bizde esnaflar olarak buradan çok sıkıldık. Ben yaklaşık 8 aydır burada esnafım ve her gün kavga ediyor bu şahıslar. Durumu o hale geldi ki artık caddeden insanlar buraya girmiyor" dedi.

Esenyurt, Pazar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine testere ile saldırmıştı! Adama sandalye ile karşılık verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! 10:07 Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık 09:57 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü 09:47 Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü
Yatak odasında verdiği pozları paylaşan Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'na gönderme yaptı 09:06 Yatak odasında verdiği pozları paylaşan Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'na gönderme yaptı Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 08:54 Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş 07:53 Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda 07:11 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 20:58 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:07 Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!
10:00 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı
09:57 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık
09:54 Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı
09:46 Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
Attan düşen 18 yaşındaki güzel jokey komaya girdi Attan düşen 18 yaşındaki güzel jokey komaya girdi         
10:07
En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı         
10:01
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı         
09:06
200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı 200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı         
09:00
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak         
08:29
Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum         
07:51
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış         
19:11
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 10:16:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kendisine testere ile saldırmıştı! Adama sandalye ile karşılık verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement