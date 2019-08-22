Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu sonra da kaçtı

Olaya bakmak için dışarı çıkan bir şahıs ayağından vuruldu

BURSA - Bursa'da uyuşturucu taciri kendisine uyuşturucu sattırmayan bir kişiye kurşun yağdırdı. O esnada olaya bakmak için giden başka bir kişiye isabet eden kurşun sonucu 2 kişi yaralandı şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.A. isimli şahıs uyuşturucu satmak için mahalleye geldi. Bunun üzerine mahallede bulunan Mehmet Muhittin S. (25), uyuşturucu satmaya gelen M.A.'nın uyuşturucu satmaması için tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce M.A. isimli uyuşturucu taciri belinden çıkardığı tabanca ile Mehmet Muhittin S.'ye ateş açtı. Kavganın ardından Mehmet Muhittin S.'ye 2 kurşun isabet etti.

Bu sırada arkadaşlarıyla otururken silah seslerini duyup olay yerine bakmaya giden Batuhan T. de M.A'nın tabancasından çıkan mermiyle bacağından yaralandı.

2 kişinin yaralandığını gören şüpheli M.A. aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından ve göğsünden ağır yaralanan Mehmet Muhittin S.'yi ve bacağından yaralanan Batuhan T.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini incelemeye alırken şüphelinin M.A. isimli uyuşturucu taciri olduğunu tespit etti. Polis olay yerinden kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.