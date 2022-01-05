Kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını öldürdü - Son Dakika

Konya'nın ilçesi Beyşehir'in merkez Hamidiye Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelenkendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi Mustafa Koç (48) ile tartışmaya başladı. Daha sonra kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde bıçağın Mustafa Koç'un kalbine isabet ettiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayın ardından teslim olan Fatma K'yi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.

Mustafa Koç'un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Fatma K., eşinin işsiz olduğunu ve sürekli kendisi ile çocuklara şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.