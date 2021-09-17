Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket
17.09.2021 00:59
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü atan Mesut Özil'e Alman taraftarların bir kısmı tribünden yabancı madde attı. Dünyaca ünlü futbolcu ise Alman taraftarlarının bu hareketine karşılık tribünlere öpücük attı.
Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdı. 90+5. dakikada Pelkas kaçırdığı penaltıyla sarı-lacivertlileri 3 puanda etti. Karşılaşmaya ise Mesut Özil'in Alman tribünlerine yolladığı öpücük damga vurdu.
TRİBÜNLERDEN YABANCI MADDE YAĞDI
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil daha önce yaptığı açıklamalarda Almanya Milli Takımı'nda uğradığı ırkçılık boyutunda olaylar yaşadığını anlatmıştı. Bu sebeple Alman taraftarların bir kısmı tarafından eleştirilen Mesut Özil'e Frankfurt maçında da tepki vardı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attıktan sonra tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Mesut bu tepkilere tribünlere öpücük yollayarak karşılık verdi.
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17.09.2021 01:43:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket - Son Dakika