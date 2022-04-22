Kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukta yere serdi - Son Dakika
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Kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukta yere serdi

22.04.2022 11:57

Denizli'de sürücü ile yaya arasında yaşanan yol verme kavgasında yumruklar konuştu.

Denizli'de sürücü ile yaya arasında yaşanan yol verme kavgasında yumruklar konuştu. Sinirlerine hakim olamayan yaya, tek yumrukta yere serdiği sürücüyü hastanelik etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin, yaya geçinde kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen yaya, öfkeyle sürücüye bağırmaya başladı. Otomobil sürücüsünün de karşılık vermesiyle, ortam bir anda gerildi. Sinirlerin gerildiği tartışmanın ardından aracından inen sürücü ile yaya arasında itişmeler başladı. Bir anda tekme ve yumruklarla bir birbirlerine vurmaya başlayan yaya ve sürücüyü, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Araya giren vatandaşların elinden kurutulmayı başaran yaya, üzerine koşarak gittiği sürücüyü tek yumrukla yere serdi. Yaya ve sürücüyü ayırmaya çalışan bir vatandaşın da yere düştüğü arbedeyi sonlandıramayan vatandaşlar, güvenlik güçlerinden destek istedi.

SÜRÜCÜ HASTANELİK OLDU

Yüzüne isabet eden yumruklara kanlar içinde yerde kalan sürücü, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalabalığın dağıtılmasının ardından olaya karışan yaya, güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(Eren Elyesa Polat-İHA)

Kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukta yere serdi
Kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukta yere serdi
Kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukta yere serdi

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Merkezefendi, Hastane, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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