Son Dakika Haberleri: Kendisine yol vermeyen taksi sürücüsüne kurşun yağdırdı
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Kendisine yol vermeyen taksi sürücüsüne kurşun yağdırdı

6 saat önce

Diyarbakır'da bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı taksi sürücüsüne kurşun yağdırıp darp etti.

Kendisine yol vermeyen taksi sürücüsüne kurşun yağdırdı, System.String[]

Diyarbakır'da bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı taksi sürücüsüne kurşun yağdırıp darp etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.


Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kayapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayapınar Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, ticari taksi sürücüne korna çalarak ve yol vermesini istedi. Taksi sürücünün yol vermemesi üzerine buna sinirlenen otomobil sürücüsü otomobillerin trafik ışıklarında durduğu sırada araçtan inerek taksi sürücüsünü araçtan indirip belinden çektiği tabanca ile ateş etti.


Taksi sürücünün silahla yaralayan ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, yaralı taksi sürücüsünü darp ettikten sonra, çevrede toplanan vatandaşların üzerine silahını doğrultup otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri, otomobiline binerek olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:01 Kaynak: İHA
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