Kendisine zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendisine zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kendisine zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Adıyaman'da kendisine bıçakla zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kendisine zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Adıyaman'da kendisine bıçakla zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 160 Nolu Sokak içerisinde ikamet eden E.B., isimli genç kız bilinmeyen nedenlerden dolayı eline bıçakla zarar verdi. Elinden yaralanan genç kız için olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.B., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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