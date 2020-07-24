Kendisini 1,5 yıl taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı tutuklattıran Tuğçe Çelik konuştu - Son Dakika

Kendisini 1,5 yıl taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı tutuklattıran Tuğçe Çelik konuştu

Kendisini 1,5 yıl taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı tutuklattıran Tuğçe Çelik konuştu "Korkmayın konuşun, şikayetçi olun" Bodrum'da 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş.'nin taciz ve tehdidine maruz kalan 21 yaşındaki Tuğçe Çelik suskunluğunu bozdu.

Kendisini 1,5 yıl taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı tutuklattıran Tuğçe Çelik konuştu

"Korkmayın konuşun, şikayetçi olun"

MUĞLA - Bodrum'da 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş.'nin taciz ve tehdidine maruz kalan 21 yaşındaki Tuğçe Çelik suskunluğunu bozdu. Yardım çığlığına duyarsız kalmayan ekipler tacizciyi 24 saat içerisinde yakalayıp adli makamlara teslim etti. Korona virüs testi de pozitif çıkan tacizcinin tutuklanması üzerine konuşan Tuğçe Çelik tacize maruz kalanların susmamasını istedi.

Ortakent'te yaşamını sürdüren Ege üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Tuğçe Çelik, 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş. adlı şahsın taciz ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan N.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan tacizci yapılan sağlık kontrolünde Korona virüs testi ise pozitif çıktı.

Sonumun Pınar Gültekin gibi olmasını istemiyorum

Olayın mağduru 21 yaşındaki Tuğçe Çelik, N.Ş. isimli şahsın mahallelerinde esnaflık yapmasından dolayı kendisini tanıdığını ifade etti. Muğla'da katledilen Pınar Gültekin ile de ortak arkadaşları olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu: "Pınar'ın olayından çok etkilenerek bunu paylaşmak istedim. Sonumun böyle olmasını istemiyorum. Bu insanı ne kadar güçsüz, bana bir şey yapamayacak gibi görsem de bir yanım devamlı korkuyor ama korkmamak gerekiyor. Bunlarla korkarak yaşayamam. Eğer korkarsam bana bir şey olabilir. Şimdi tutuklandı ama bırakıldıktan sonra hayatıma güvence istiyorum. Sadece ben değil, komşularım da şikayetçi oldu. Sitenin etrafına gelip bağırdı, bakışlarıyla ve sosyal medyadan beni taciz etti. Bununla ilgili 1,5 yıldır bir sonuç elde edemiyordum, çok şükür bir adım atabildik. Benim sesim duyuldu" diye konuştu.

Kadınların bu tür durumlarda hiçbir zaman sessiz kalmaması gerektiğini dile getiren Tuğçe Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bunu yaptığım için çok mutluyum çünkü belki de benim hayatımı kurtardı. Sosyal medyadan paylaştığım anda gündem oldu ve herkes duydu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim, anında harekete geçtiler ve 24 saat içerisinde tutuklandı. Süreç çok hızlı olduğu için çok mutluyum" dedi.

Nurettin Ş.'nin koronavirüse yakalanması hakkında da konuşan Tuğçe Çelik, "Bu adam sürekli 'Koronanın aşısını buldum. Trump sürekli benimle iletişim halinde, yalvarıyorlar. Yakında Nobel Ödülü alacağım, Tuğçe de benim olacak' diye de konuşuyormuş. Beddua etmek kötü bir şey ama annem korona çıktığından beri her gün 'korona inşallah seni bulur' diyordu ve bugün aldığımız haberle korona olduğunu öğrendik. Bir insanın canına bir şey geliyor ama üzülemiyorum çünkü kendim için mutluyum." diye konuştu.

Kendisini 1,5 yıl taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı tutuklattıran Tuğçe Çelik konuştu

Koronavirüs, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 09:04

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini 1,5 yıl taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı tutuklattıran Tuğçe Çelik konuştu - Son Dakika
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ŞU AN BURADASINIZ: Kendisini 1,5 yıl taciz ettiğini ileri sürdüğü adamı tutuklattıran Tuğçe Çelik konuştu - Son Dakika
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