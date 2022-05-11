Kendisini aldattığını düşündüğü kocasını kalçasından bıçakladı - Son Dakika

Saat 09.00 sıralarında Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Boğabağı Sokak'ta meydana gelen olayda Şerife Ş., eşi Muammer Ş. ile kendisini aldattığını öne sürüp tartıştı.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şerife Ş., Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Ardından da polisi arayıp, eşini bıçakladığı ihbarında bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen ekipler, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş.'nin tedaviyi gerektirecek bir durumu olmadığını belirledi. Şerife Ş. gözaltına alındı. Muammer Ş. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.