Kendisini aldattığını iddia ettiği kocasının eşyalarını yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini aldattığını iddia ettiği kocasının eşyalarını yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Kendisini aldattığını iddia ettiği kocasının eşyalarını yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaştı

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde trajikomik bir olay yaşandı.

Kendisini aldattığını iddia ettiği kocasının eşyalarını yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaştı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde trajikomik bir olay yaşandı.


Kendisini aldattığını iddia ettiğini ileri süren müzisyen eşinin kıyafetlerini yakan, ardından ise 'Daha takım elbiseleri var, onları da yakacağım' diyen kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti. Reyhan D. isimli kadın, boş araziye eşi E.D.'nin eşyalarını götürerek tek tek yaktı. O anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak paylaştı. Ancak R.D, kısa bir süre sonra kişisel hesabından yayını kaldırdı. Sosyal medya okuyucuları görüntüleri arayıp bulamayınca, takım elbiselerini yakıp yakmadığını, bunları paylaşıp paylaşmayacağını sordu. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
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