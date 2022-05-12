Kendisini almaya gelen polislere, bıçakla direndi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde mahkeme kararıyla hastaneye götürülmek üzere kendisini almaya gelen polislere direnen M.K. (66), boğazına dayadığı bıçakla kendisini öldürmekle tehdit etti.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye mahkeme kararına istinaden psikolojik sorunları olduğu ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen 66 yaşındaki M.K.'yi hastaneye götürmek için eve geldi. M.K., polisleri görünce kendisini eve kilitledi. Çilingir marifetiyle kapı açılırken kendisini odaya kapatan yaşlı adam, boğazına bıçak dayayarak kendisini öldürmekle tehdit etti. Hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenilen M.K., polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, ekipler şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından yaşlı adam ikna edilemezken, bir süre sonra sakinleşen M.K. mahkeme kararıyla evinde serbest bırakıldı.

Psikoloji sorunlarından dolayı komşularının rahatsız olduğu belirtilirken, yaşlı adamın daha önce de evini yakmaya çalıştığı öğrenildi. - AYDIN