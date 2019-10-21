Son Dakika Haberleri: Kendisini ateşe verip, balık tezgahının üzerine atlamış
Son Dakika Güncel Kendisini ateşe verip, balık tezgahının üzerine atlamış

Kendisini ateşe verip, balık tezgahının üzerine atlamış

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe veren Volkan Y.'nin can havliyle etrafta koşturup, balık tezgahlarının üzerine atladığı, esnafın üzerine su döktüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kendisini ateşe verip, balık tezgahının üzerine atlamış, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe veren Volkan Y.'nin can havliyle etrafta koşturup, balık tezgahlarının üzerine atladığı, esnafın üzerine su döktüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Boşandığı eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Volkan Y., balıkçı tezgahlarının uzerine atlarken, çevredeki balıkçılar da üzerine hortumla su tuttu. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alındı.

Olay anı iş merkezinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Y. kendisini ateşe vererek can havliyle koşarken, iş merkezinde bulunanlar büyük korku yaşadı. Volkan Y., kendini iş merkezinde bulunan balıkçının tezgahlarının üzerine attı. Bir balıkçı Volkan Y.'nın üzerine hortumla su tuttu. Tezgahın üzerinden kalkan Volkan Y.'nin acı içerisinde bulunduğu yerde zıpladığı görüldü.


Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında eşiyle tartışan adam, benzin dökerek kendini ateşe verdi
Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti Hong Kong lideri TOMA'lardan tazyikli su sıkılarak boyanan camiyi ziyaret edip özür diledi İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:14:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendisini ateşe verip, balık tezgahının üzerine atlamış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]