Kendisini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanık hakim karşısında - Son Dakika

Bursa'da kendisini avukat olarak tanıtıp dava masraflarını gerekçe göstererek 10 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Rıza S, davacılardan bazıları ile tarafların avukatları katıldı.

Rıza S. savunmasında, kendisini avukat olarak tanıtmadığını, avukat katibi olduğunun bilindiğini öne sürerek suçlamaları reddetti.

Sanığın suçunu "basit nitelikli dolandırıcılık" olarak kabul eden mahkeme heyeti, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına ve diğer davacıların da dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturma

Bazı müştekilerin geçen yıl mart ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, kendisini avukat olarak tanıtan Rıza S. tarafından dolandırıldıklarına dair suç duyurusunda bulunmasının ardından gözaltına alınan sanık tutuklanmış, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede, Rıza S'nin kendisini avukat olarak tanıtıp kart bastırdığı, avukat cübbesi giydiği, sahte belgeler düzenlediğine dair tanık beyanlarına yer verildi.

Sanığın, ofisinde çalıştığı dayısı avukat K.Y. de Rıza S'nin mağdurlara, "Benim ruhsatım yetişmedi, dayımın adına vekalet çıkartıp işlerinizi ben takip edeceğim." diyerek adının dolandırıcılık işlerinde kullanıldığı iddiasıyla yeğeninden şikayetçi olmuştu.