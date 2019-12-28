Kendisini bakanlık personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini bakanlık personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kendisini bakanlık personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te kendisini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisi olarak tanıtarak, iş yerlerinde ceza kesme bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

Kendisini bakanlık personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te kendisini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisi olarak tanıtarak, iş yerlerinde ceza kesme bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bulunan 3 iş yerinin sahibi, polise başvurarak, kendilerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı gibi tanıtan 3 kişinin, sözde denetleme yaptıktan sonra para aldığını belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerden birini yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlıların sözde denetleme yaptığı, daha sonra para aldıktan sonra iş yerlerinden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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