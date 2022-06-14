KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

14.06.2022 01:20
KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ŞANLIURFA'da Ramazan Bağçevan (46), iddiaya göre para meselesi yüzünden tartıştığı iki çocuğu tarafından darbedilip, bıçaklandı.

ŞANLIURFA'da Ramazan Bağçevan (46), iddiaya göre para meselesi yüzünden tartıştığı iki çocuğu tarafından darbedilip, bıçaklandı. Yaralanan Bağçevan'ın tabanca ile açtığı ateş sonucu çocuklarından Fatih Bağçevan (26) öldü, Gökhan Bağçevan (25) ise ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1942. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Bağçevan, eve gelen oğlu Fatih ve Gökhan Bağçevan'la para meselesi yüzünden tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş babalarını darbedip bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan baba Bağçevan, evde bulunan tabancayla kendisini yaralayan iki oğluna ateş açtı. Kuruşunların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesi üzerine ağır yaralanan kardeşler için mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbarla olay yerine geçen sağlık ekiplerince yaralı kardeşler, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Fatih Bağçevan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gökhan Bağçevan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KOMŞUSUNDA YAKALANDI

İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşusuna saklanan Ramazan Bağçevan, polis tarafından gözaltına alındı. Elinden hafif yaralanan Ramazan Bağçevan, yapılan tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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