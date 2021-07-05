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Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi - Son Dakika

Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi

05.07.2021 02:44

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki genç, çitlerden atlayarak tren hattına girerek vatandaşlardan yardım istedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki genç, çitlerden atlayarak tren hattına girerek vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Eren B. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıslardan birisi cebinden çıkarttığı bıçakla Eren B.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Eren B., kendisini bıçaklayan şahıslardan kaçmak için demir çitlerden atlayarak tren hattına girdi. Tren hattının yanında bulunan durakta otobüs bekleyen vatandaşlar, sesleri duyunca Eren B.'nin yardımına koştu.

Hastaneye kaldırıldı

Vatandaşlar daha sonra durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eren B., çitlerin üzerinden geçirilerek tren hattından çıkartıldı. Ambulansa alınan Eren B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise Eren B.'yi bıçaklayan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

'Bize doğru taş atarak yardım istedi'

Otobüs durağında beklerken yaralı Eren B.'nin sesini duyurmak için bulundukları yöne doğru taş attığını söyleyen Bilal Özkan İsimli vatandaş, "Otobüs bekliyorduk. Ondan sonra sesler vardı, dikkat etmedik. Daha sonra baktık, bize doğru taş atmaya başladı. Sonra bir baktık, 'Yardım edin, ambulans çağırın' diye bağırıyor. Daha sonra çitlerden atladık, yarası derindi. Sardık, pansuman yaptık. Daha sonra ambulansı çağırdık" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi

Kocaeli, Polis, Tren, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi - Son Dakika


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