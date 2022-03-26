Kendisini "BM kampında hemşire" olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı - Son Dakika
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Kendisini "BM kampında hemşire" olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı

26.03.2022 18:44
Kendisini "BM kampında hemşire" olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan bir kişi, kendisini Birleşmiş Milletler (BM) kampında kalan Suriyeli hemşire olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan bir kişi, kendisini Birleşmiş Milletler (BM) kampında kalan Suriyeli hemşire olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı.

Derecik Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki N.Y. ile sosyal medya üzerinden tanışan dolandırıcı, kendisini BM kampında kalan David Semion adında Suriyeli hemşire olarak tanıttı.

Birikimi olan 2 milyon 300 bin doları diplomatik kargo aracılığıyla göndereceğini ve paralarla, Türkiye'de birlikte hastane açabileceklerini söyleyen dolandırıcı, N.Y'nin kimlik bilgilerini aldı.

Dolandırıcı, kargonun gönderildiği yönündeki mesajın ardından telefonla aradığı N.Y'den kargo ücreti olarak 1000 dolar talep etti.

Söz konusu hesaba parayı yatıran N.Y, bu kez gümrük işlemleri için 3 bin 800 dolar daha istenince dolandırıldığını anladı ve jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Birleşmiş Milletler, Suriyeli, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendisini 'BM kampında hemşire' olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı - Son Dakika


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