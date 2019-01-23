Kendisini Canlı Bomba Olarak İhbar Eden Kişi Gözaltına Alındı
26 dakika önce
Adana'da kendisini canlı bomba olarak ihbar ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Adana
'da kendisini canlı bomba olarak ihbar ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre 155 polis merkezini ankesörlü telefondan arayan bir kişi, kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. Bunun üzerine otogara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi
Otogarı'na ulaşan ekipler, eşkal bilgisini tespit ettikleri şüpheliyi elindeki laptop çantasıyla gözaltına aldı.
Ekipler, otogar polis noktasına götürdükleri ve alkollü olduğu belirtilen şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda herhangi bir olumsuzluk bulamadı.
Gözaltına alınan ve ismi belirtilmeyen şüpheli detaylı inceleme yapılmak üzere Şakirpaşa Polis
Merkezi'ne götürüldü
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:32 Kaynak: AA
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