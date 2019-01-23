Kendisini Canlı Bomba Olarak İhbar Eden Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Adana'da kendisini canlı bomba olarak ihbar ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Adana
'da kendisini canlı bomba olarak ihbar ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre 155 polis merkezini ankesörlü telefondan arayan bir kişi, kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. Bunun üzerine otogara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi
Otogarı'na ulaşan ekipler, eşkal bilgisini tespit ettikleri şüpheliyi elindeki laptop çantasıyla gözaltına aldı.
Ekipler, otogar polis noktasına götürdükleri ve alkollü olduğu belirtilen şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda herhangi bir olumsuzluk bulamadı.
Gözaltına alınan ve ismi belirtilmeyen şüpheli detaylı inceleme yapılmak üzere Şakirpaşa Polis
Merkezi'ne götürüldü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:56 Kaynak: AA
Bir Şüpheli, "Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti
Adana'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç, Kendini Canlı Bomba Olarak İhbar Etti
Türk Bayrağını Yaktığı Söylenen AK Parti'li Belediye Başkan Adayı, MHP'ye Sert Çıktı
Cani Baba "Beni Dolandırdı" Deyip Kızını Defalarca Bıçakladı